Marokko verlengt noodtoestand tot 8 augustus

De noodtoestand in Marokko wordt met twee maanden verlengd en duurt tot 8 augustus 18:00 uur

Marokko was aanvankelijk van plan de coronamaatregelen die sinds 20 maart gelden op 20 april te beëindigen. De aanhoudende toename van nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus leidde ertoe dat het land de versoepeling van de maatregelen 18 april uitstelde tot 20 mei. Op 18 mei werd de noodtoestand echter opnieuw verlengd tot 10 juni.

De verlenging van de noodtoestand staat in een ontwerpbesluit (2.20.406) dat door de minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit is ingediend en door nieuwsdienst H24info is ingezien. In het ontwerpbesluit wordt echter wel melding gemaakt van een versoepeling van de huidige maatregelen. De exacte invulling daarvan hangt af van de actuele epidemiologische situatie in het land en ligt ter beoordeling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De lockdown zal naar verwachting met twee weken worden verlengd. Uitsluitsel hierover volgt woensdag tijdens de bijeenkomst van de Tweede Kamer.

De premier stuurde eerder al op de overstap naar een 'intelligente lockdown' om snel te kunnen schakelen als het virus weer meer grip begint te krijgen op de samenleving. De regering gaat aan de hand van de epidemiologische situatie sneller coronamaatregelen herinvoeren. De wali's, gouverneurs en provincies zullen bevoegd zijn om lokale inperkingsmaatregelen te verlichten.



Marokko kent grote regionale verschillen in de aanwezigheid van het longvirus COVID-19. Zo telt het land sinds maandag 44 regio's die volledig coronavrij zijn. Tegelijkertijd zien andere regio's de laatste dagen juist een forse toename in het aantal besmettingen.

Het reproductiegetal (R0) loopt per regio sterk uiteen. Zo registreren zwaargetroffen regio's zoals Marakech en Casablanca op 8 juni een besmettingsgraad van wel 2,23. In regio's waar het virus vrijwel verdwenen is is de besmettingsgraad 'slechts' 0,59.

Volgens El Othmani wordt de actuele epidemiologische informatie straks in samenhang en per regio geanalyseerd. Zo moet het kabinet bij een nieuwe opleving van het virus sneller maatregelen kunnen nemen en mogelijk alleen in regio('s) waar sprake is van een stijging van het aantal besmettingen.



Ook moet het mogelijk zijn maatregelen te nemen per bedrijfssector of leeftijdsgroep. Zo kan meer bescherming worden geboden aan kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken of mensen met een risicoberoep, zoals zorgmedewerkers.

De premier stelde na de eerdere verlenging van de noodtoestand vier criteria voor een mogelijke versoepeling. Voldoende zorgcapaciteit; de regering heeft onlangs het behandelprotocol gewijzigd waardoor besmette personen sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen en de quarantaineperiode thuis kunnen uitzitten. Meer testen; het aantal dagelijkse coronatests is opgeschroefd naar 17.500. Contactonderzoek; het zorgministerie lanceerde onlangs de coronavolgapp 'Wiqaytna', de app moet het mogelijk maken sneller contact op te nemen met personen die mogelijk besmet zijn. De app is meer dan een miljoen keer geactiveerd. Ook wilde de regering voldoende medicijnen voorradig hebben om een eventuele nieuwe besmettingsgolf op te kunnen vangen.

In de laatste 24 uur zijn in Marokko 135 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 8.437. Het coronavirus heeft in het Noord-Afrikaanse land tot dusver 210 leven geëist.

