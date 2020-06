Senaat stelt opnieuw vragen over wetsvoorstel politiegeweld

Zes partijen in de Eerste Kamer gaan opnieuw vragen stellen aan justitieminister Ferd Grapperhaus over een wetsvoorstel over geweldsgebruik door politiemensen en marechaussee.

Aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die stierf nadat een agent minutenlang zijn knie op de hals van de man had gedrukt. D66-senator Boris Dittrich meldt dat bij zijn partij de afgelopen tijd talloze mails zijn binnengekomen met zorgen over het wetsvoorstel. De wetswijziging regelt dat opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt op een andere manier worden vervolgd. Zo komt er een strafuitsluitingsgrond voor agenten die geweld hebben gebruikt in de "rechtmatige uitoefening van hun taak". Agenten die de geweldsinstructie overtreden, kunnen een maximale straf krijgen van drie jaar.

Mensen zijn volgens Dittrich bang dat het moeilijker wordt om agenten te straffen als zij buitensporig geweld hebben gebruikt. D66 wijst op eerdere antwoorden van Grapperhaus dat dit strafbaar is en blijft. Het Openbaar Ministerie kan zelf beslissen of het de agent vervolgt voor een zwaar misdrijf als mishandeling, dood door schuld of doodslag. Daar verandert de nieuwe wet niets aan, stelt Dittrich. Wel kan een agent die de geweldsinstructie heeft geschonden, bijvoorbeeld door onnodig gebruik van de wapenstok, sneller worden vervolgd dan nu gebeurt.

Nieuwe vragen

Door de zorgen over racisme en politiegeweld dient D66 nieuwe vragen in, onder meer over racisme en discriminatie bij de politie, over etnisch profileren, verbaal geweld en over de rechten van slachtoffers. Ook wil D66 de geweldsinstructie zien voordat over het wetsvoorstel kan worden gestemd.



Naast D66 gaan ook VVD, SP, GroenLinks, PvdA en PvdD nieuwe vragen stellen. Het kabinet wil graag dat de senaat het wetsvoorstel voor de zomer behandelt.

De Tweede Kamer stemde in oktober in met het wetsvoorstel. Alleen DENK was tegen.

© ANP 2020