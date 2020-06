Marokko versoepelt geleidelijk en plaatselijk coronamaatregelen

De Marokkaanse regering heeft bekendgemaakt dat de strenge lockdown in het land vanaf vanavond geleidelijk zal worden versoepeld, met uitzondering van de zwaargetroffen regio's.

De noodtoestand die 20 maart werd uitgeroepen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijft in beginsel nog tot 10 juli van kracht. Maar in een deel van het land, dat als 'zone 1' is bestempeld, wordt meteen begonnen met de versoepeling van de opgelegde beperkingen.

De zwaargetroffen regio's Casablanca, Fes, Marrakesh, Rabat en Tanger vallen echter onder 'zone 2', waar de strenge beperkingen voorlopig van kracht zullen blijven. Over een week wordt bekeken of er meer versoepeld kan worden.

In zone 1 worden de meeste activiteiten weer hervat en het openbaar vervoer functioneert weer met de helft van de passagierscapaciteit. Mensen hoeven in zone 1 geen dringende redenen en speciale toestemming van de plaatselijke autoriteiten meer te hebben om de deur uit te gaan. De bewegingsvrijheid blijft echter beperkt tot verplaatsingen in de provincie waar men woont.



Premier Saad Eddine El Othmani stuurde eerder al aan op de overstap naar een 'intelligente lockdown' om snel te kunnen schakelen als het virus weer meer grip begint te krijgen op de samenleving. De regering gaat aan de hand van de epidemiologische situatie sneller coronamaatregelen herinvoeren. De wali's, gouverneurs en provincies zullen bevoegd zijn om lokale inperkingsmaatregelen te verlichten.

De premier vertelt later op de dag meer over het tempo van de afbouw van de coronamaatregelen. De eerder aangekondigde versoepelingen, zoals het hervatten van het interprovinciaal verkeer en de gedeeltelijke heropening van de horeca hebben het economische leven slechts in geringe mate weer op gang gebracht.

Of dat nu echt gaat veranderen is nog maar de vraag. De economische hoofdstad van het land is zwaar getroffen door het coronavirus. Casablanca ligt in zone 2.



© ANP 2020