'Coördinator nodig voor aanpak discriminatie in openbare ruimte'

Discriminerend gedrag in de openbare ruimte in Nederland komt structureel voor en heeft ernstige gevolgen.





Denk aan vrouwen die ’s avonds niet alleen over straat durven, aan homostellen die niet langer hand in hand durven te lopen en aan mensen met een donkere huidskleur of niet-westers uiterlijk die zich online niet meer durven uit te spreken", aldus het College voor de Rechten van de Mens.



In het jaarverslag staat dat discriminerend gedrag voorkomt in de gehele samenleving, van het onderwijs en de werkvloer tot aan de openbare ruimte, zoals in de horeca, online en in de woonomgeving. "De vele antiracismedemonstraties onderstrepen de hardnekkigheid van het probleem. Cijfers van het college laten zien dat 28 procent van de mensen die discriminatie in de openbare ruimte ervaren, dat ook op grond van hun afkomst meemaken. Dus op grond van hun huidskleur, nationale of etnische afkomst of taal."



Met het aanstellen van een coördinator kan het probleem worden aangepakt, denkt het College voor de Rechten van de Mens. "Deze coördinator kan ervoor zorgen dat de overheid een overkoepelende, integrale en structurele aanpak van alle vormen van discriminerend gedrag ontwikkelt."

Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens, dat woensdag in het jaarverslag van 2019 de overheid oproept een coördinator aan te stellen om de situatie te verbeteren. "Twee derde van de mensen met een discriminatie-ervaring op straat, online of in het openbaar vervoer vertoont aanpassings- en mijdingsgedrag.