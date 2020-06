Sylvana Simons: dit wordt een kantelpunt in racismedebat

Politica Sylvana Simons denkt dat de demonstraties van de afgelopen twee weken een kantelpunt vormen in het racismedebat.

Dat vertelde zij dinsdagavond in een interview op NPO Radio 1. "Ik heb heel lang het gevoel gehad dat ik een van de weinige was die dit onderwerp bleef agenderen", aldus Simons. "De afgelopen twee weken voelden als een enorme steunbetuiging. En vooral: de demografie van mensen die zich tegen racisme uitspreken, verandert. Ik dacht heel lang dat het een kwestie van zwarte mensen was. Nu voelen ook steeds meer witte mensen dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen."Simons is blij dat premier Rutte bijvoorbeeld heeft erkend dat hij is gaan begrijpen dat Zwarte Piet door mensen van kleur als kwetsend en racistisch wordt ervaren. "Maar we moeten af van het idee dat het een persoonlijke ervaring is", beklemtoont de fractieleider van Bij1. "Het gaat om een systeem dat voorkomt uit de democratie waarin wij leven. Die democratie heeft ons veel mooie voordelen opgeleverd. Maar dat systeem is wel gebouwd op kolonialisme, imperialisme en kapitalisme."De politica vindt het raar dat de premier stelt dat hij geen invloed heeft op dat systeem. "Veel excessen de laatste jaren binnen het debat waren niet voorgevallen als de premier eerder stelling had genomen", beklemtoont ze. "De minister-president gaat bij uitstek over de systemen in ons land. Als het gaat om saamhorigheid en solidariteit, maar vooral om het eerste artikel in onze grondwet. Ik zou zo graag meer concrete plannen van hem horen. Wat vindt hij bijvoorbeeld van de excessen bij de Belastingdienst? Dat is nou bij uitstek iets systemisch."Ook Zwarte Piet had de premier wat Simons betreft moeten benoemen als "een exponent van hoe wij onze samenleving hebben ingericht. Vanuit onze historie zijn we dat normaal gaan vinden. Maar juist die historie is waar Rutte ver van weg blijft." Eerder pleitte de voormalige dj er ook voor dat partijen in de Tweede Kamer meer Nederlanders van kleur op een verkiesbare plek op de kieslijst zetten bij de komende Kamerverkiezingen.