'Nauwelijks Antifa-leden onder gearresteerde betogers VS'

Onder de 53 arrestanten die door het Amerikaanse ministerie van Justitie verdacht worden van geweld bij protesten tegen het politiegeweld bevinden zich vrijwel geen leden van de linkse actiegroep Antifa (Antifascistische actie).

© ANP 2020

Dat blijkt volgens persbureau Reuters uit onderzoek in de gerechtelijke dossiers. Minister van Justitie William Barr beloofde een hardhandig optreden tegen leden van de antifascistische beweging en andere "extremisten" die hij beschuldigde van hulp bij de geweldpleging. President Donald Trump zei vorige week dat hij Antifa als een binnenlandse terreurgroep wil gaan bestempelen. Volgens Trump zijn antifascisten, die zich sterk afzetten tegen neo-nazi's, racisme en fascisme, deels verantwoordelijk voor de huidige rellen in de Verenigde Staten.Uit de federale dossiers van de aanklachten, berichten op sociale media van de verdachten en interviews met advocaten en aanklagers blijkt volgens Reuters dat er geen link is tussen de verdachten en Antifa. Het gaat vooral om ongeorganiseerde daden van geweld. In sommige onderzochte aanklachten werden helemaal geen gewelddadige handelingen gevonden.Het ministerie van Justitie weigerde commentaar te geven op de bevindingen van Reuters en verwees naar een interview dat Barr maandag aan Fox News gaf. Hij zei daar dat Justitie de meeste zaken nog in onderzoek heeft, en dat het te vroeg is voor conclusies.