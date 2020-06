Experimentele coronavaccins voor Chinese expat

China biedt twee optionele experimentele coronavaccins aan werknemers die naar het buitenland moeten voor hun werk.

Het gaat daarbij om medewerkers van een paar van de grootste staatsbedrijven. De Chinese overheid wil zo sneller meer te weten komen over de effectiviteit van de vaccins. Wereldwijd is een wedloop gaande om wie het eerst succesvol een vaccin tegen het nieuwe coronavirus ontwikkelt.

Wie buiten China aan het werk moet, kan zich vrijwillig opgeven voor de inentingen, die zijn ontwikkeld door China National Biotec Group (CNBG), een onderdeel van het farmaceutische bedrijf Sinopharm. De overheid heeft dat voorgesteld aan de desbetreffende bedrijven, zeggen ingewijden die niet met naam genoemd willen worden tegen persbureau Bloomberg. CNBG wil daar niet op ingaan.

CNBG is een van de Chinese bedrijven die meedoet aan de vaccin-wedloop. In totaal worden momenteel vijf Chinese vaccins al op mensen getest. Daarmee proberen de Chinese farmaceuten de strijd aan te binden met internationale biotech-reuzen als het Britse AstraZeneca en het Amerikaanse Moderna. De inentingen van CNBG zijn al op 2000 mensen getest, waarbij er nog geen "duidelijke ongewenste werkingen" zijn opgetreden, aldus de bestuursvoorzitter van Sinopharm.



Tweede testfase

De vaccins werken met een inactieve variant van het nieuwe coronavirus. In de huidige, tweede testfase wordt onderzocht of de vaccins schadelijk kunnen zijn voor mensen. Of de vaccins ook daadwerkelijk helpen bij de aanmaak van anticellen moet uit de derde testfase blijken. Die zal vooral in het buitenland moeten plaatsvinden, aangezien het aantal besmettingsgevallen in China inmiddels zeer beperkt is.

Hoeveel werknemers een aanbod van een vaccins al hebben aangenomen, is nog niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over de manier waarop zij worden gemonitord op ongewenste bijwerkingen en de reactie van het afweersysteem op de vaccins.

Naast de deelnemers aan de klinische proeven hebben ook de hoge bestuurders van Sinopharm het vaccin vrijwillig genomen, melden lokale media. Ook melden die dat CNBG fabrieken aan het bouwen is die jaarlijks zo'n 200 miljoen vaccins moeten gaan produceren.

© ANP 2020