Rechter: directeur Cornelius Haga Lyceum terecht geschorst

Directeur-bestuurder Soner Atasoy van het omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is terecht geschorst.

Dat geldt ook voor het ontslag van de secretaris van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), de koepel waar het Haga onder valt. De voorzitter van de SIO mag vooralsnog wel aanblijven. Dat heeft de rechter in Amsterdam besloten naar aanleiding van een kort geding dat Atasoy had aangespannen, samen met de ontslagen secretaris van het bestuur.Sinds 10 mei 2020 bestoken de bestuursleden van de SIO elkaar over en weer met besluiten tot schorsing en/of ontslag. Daarbij staan de directeur en de secretaris lijnrecht tegenover de voorzitter. Beide partijen vinden dat zij op dit moment het enige bevoegde bestuur van de onderwijskoepel zijn. De directeur en de secretaris begonnen een zaakom hun schorsing en ontslag ongedaan te maken.