Andalusië: Annuleer doorgang Marokkaanse diaspora

De president van de Andalusische regering Juanma Moreno heeft Madrid gevraagd de jaarlijkse doorvoeroperatie voor Marokkaanse Europeanen (MRE) op te schorten.

Dat meldt de Spaanse nieuwsdienst La Sexta. Jaarlijks reizen zo'n 3 miljoen Marokkanen vanuit alle delen van Europa richting het zuiden van Spanje voor de overtocht naar Afrika. Vanwege het coronavirus zien de regionale autoriteiten in Andalusië dat voor dit jaar echter niet zitten. "Het is niet mogelijk sociale afstand te bewaren", is het argument.

Spanje zal naar verwacht op 22 juni de grens met buurlanden Frankrijk en Portugal openen. Vanaf die dag kunnen onder anderen toeristen weer zonder problemen het land binnenkomen, zei minister van Industrie, Handel en Toerisme María Reyes Maroto begin juni. De quarantainemaatregel van twee weken die momenteel geldt voor mensen die het land binnenkomen, is tegen die tijd afgeschaft.

Normaal gezegd start in juni de jaarlijkse Marhaba campagne van de Marokkaanse autoriteiten. De operatie is bedoeld om Marokkanen te ontvangen die in het buitenland wonen. Er worden verschillende maatregelen genomen om de doorgang van passagiers en voertuigen veilig en comfortabel te laten verlopen. Meer dan 1.000 maatschappelijk werkers, artsen, paramedici en vrijwilligers staan ten dienste van Marokkanen woonachtig in het buitenland als onderdeel van deze operatie.



Door de uitbraak van het coronavirus en de sluiting van landsgrenzen is de Marhaba-campagne voorlopig opgeschort. Volgens Spaanse media zal een Spaans-Marokkaanse commissie binnenkort bijeenkomen om de doorvoeroperatie te bespreken. De Andalusische president Moreno heeft echter liever dat de operatie voor dit jaar in zijn geheel wordt opgeschort.

Volgens de Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya worden de gesprekken voortgezet. "We werken samen met alle betrokken landen om klaar te staan ​​voor het geval deze operatie plaatsvindt. Ik begrijp de grensoverschrijdende dimensie, maar ik begrijp ook dat COVID-19 geen grenzen kent", hield ze vol.

In 2019 bezochten meer dan 2,5 miljoen Europese Marokkanen het vaderland gedurende de zomermaanden.

© MAROKKO.NL 2020