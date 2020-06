'Bevestiging schorsing directeur Haga in belang kinderen'

Door de schorsing van directeur-bestuurder Soner Atasoy van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam als terecht te beoordelen, heeft de rechter in het belang van de kinderen en het onderwijs gehandeld.

Angstgevoelens

Dat zegt bestuursvoorzitter Mohamed Laamimach van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), de koepel waar het Haga Lyceum onder valt, woensdag in reactie op een uitspraak in een kort geding . Dat kort geding was aangespannen door Atasoy en de secretaris van het SIO- bestuur, die was ontslagen. Beide bestuurders meenden dat het besluit van Laamimach om hen buitenspel te zetten niet rechtsgeldig was, maar de rechter ging daar niet in mee.Laamimach noemde dat besluit van de rechter "wijs". Hij zei dat de tijd nu is aangebroken om "door te pakken" om de rust te doen terugkeren op het Cornelius Haga Lyceum. Hij wilde niet zeggen hoe hij dat gaat doen. Tijdens het kort geding zei hij dat er een interim-bestuurder klaarstaat om de taken van Atasoy over te nemen.Laamimach had de directeur en de secretaris van het lyceum de wacht aangezegd. Hij zei dat hij hiertoe was genoodzaakt, omdat hij vanuit de school veel signalen had gekregen over onder meer autoritair gedrag van de directeur en angstgevoelens door diens bewind. Het ontslag van de secretaris volgde na een vertrouwensbreuk.Wethouder Marjolein Moorman (onderwijs) laat weten dat ze blij is dat er een uitspraak is. "De directeur is gevraagd om in ieder geval tijdelijk opzij te stappen. Ik hoop dat de rust weer terug kan keren en dat de kinderen goed onderwijs kunnen volgen op een school waar ze trots op zijn."