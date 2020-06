Marokkaanse Ulema: Moskeeën nog niet open

Dat meldt de Marokkaanse Hogere Raad van Ulema woensdag in een persbericht. Volgens de Raad zal bij een eventuele opening van moskeeën rekening worden gehouden met de epidemiologische situatie in het land.

Nu de Marokkaanse regering het land richting een 'intelligente lockdown' leidt is het echter goed mogelijk dat uitzonderingen zullen worden gemaakt in gebieden die minder zwaar zijn getroffen door het coronavirus.

Volgens de Raad is het noodgedwongen thuisgebed net zo belonend als het gezamenlijke gebed in de moskee. "De gehele aarde is een gebedsplaats", leest het persbericht, daarmee verwijzend naar de overlevering van de profeet (saws). Volgens de Raad moet het gebed gebaseerd zijn op zekerheid en kan deze niet gepaard gaan met enige twijfel of angst om dodelijk ziek te worden als gevolg van het verrichten van het gebed.