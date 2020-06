Tafraout: Vermeende pedofiel weer vast na voorlopige vrijlating

De onderzoeksrechter heeft de voorlopige vrijlating geannuleerd nadat de man eerder deze week op borgtocht vrijkwam . De vermeende pedofiel is de vader van een vriendinnetje van het slachtoffer en heeft naar verluidt het jonge kind half mei verkracht toen ze bij hem thuis met zijn dochtertje aan het spelen was.

De vrijlating zorgde voor veel ophef in het dorpje Imi Ouaddar in de provincie Tafraout. Een mensenrechtenorganisatie stond de ouders van het slachtoffertje bij en zette online een petitie op touw, die tot dusver meer dan 188.000 keer is ondertekend.