Israëlische agente veroordeeld voor schieten op Palestijn voor 'amusement' (video)

Volgens de agente was de actie bedoeld als grap

De rechtbank in Jeruzalem heeft een Israëlische politievrouw veroordeeld voor het schieten op een Palestijnse man op de bezette Westelijke Jordaanoever.

De 20-jarige politieagente schoot in mei 2018 zonder opgaaf van reden op de 22-jarige Palestijn Karam Qawasmi terwijl ze dienst had bij het controlepunt al-Zaim in Oost-Jeruzalem. Qawasmi raakte ernstig gewond. De agente wordt beschuldigd van fysiek geweld, roekeloos gebruik van een dodelijk wapen en belemmering van de rechtsgang, meldde dagblad The Times of Israel.

Het incident werd gefilmd door een politieagent van dezelfde eenheid. Een andere politieagent schreeuwde in het Arabisch tegen de Palestijn om weg te gaan. Een paar seconden later werd de Palestijn met een rubberen kogel in de rug geschoten.

Het Ministerie van Justitie startte een intern onderzoek na het zien van de beelden. De strafmaat wordt later vastgesteld.

