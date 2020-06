RAM: Gedwongen ontslagen en inkrimpen vloot 'onvermijdelijk'

Luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) wil naar verluidt duizend banen schrappen en zijn vloot halveren.

Volgens ingewijden gaat het om 2.500 tot 3.500 banen. Ook wil de luchtvaartmaatschappij het aantal vliegtuigen terugbrengen van 69 naar 30. RAM wacht op de regering om haar wijzigingen in de begroting te onthullen alvorens het bedrijf een eigen herstelplan uitwerkt. Naar verwachting zal de regering de gewijzigde begroting de komende dagen presenteren.





Om de nationale luchtvaartmaatschappij te steunen zal de regering 2 miljard DH ($200 miljoen) moeten ophoesten. Volgens ingewijden zal de staat enkel over gaan tot de financiële injectie als het bedrijf de totale omvang van het bedrijf halveert.





Luchtvaartautoriteiten verwachten dat het luchtverkeer in Marokko dit jaar met 20% zal afnemen, oftewel 5 miljoen passagiers. Dit verlies is verdeeld over alle luchtvaartmaatschappijen die in het land actief zijn. RAM is echter verantwoordelijk voor 65% van alle passagiersluchtvervoer in Marokko. Het verlies zal dus voor het leeuwendeel vallen bij RAM.

