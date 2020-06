Marokko: Spionage-verwijten Algerije zijn 'belachelijk en ongegrond'

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita uit zijn onvrede over de recente uitlatingen van een Algerijnse functionaris

Volgens Bourita gaan de recente vijandige opmerkingen van de Algerijnse functionaris over de Marokkaanse consul in Oran Aherdane Boutahar te ver. Dinsdag beschuldigde de woordvoerder van het Algerijnse presidentschap, Belaid Mohand-Oussaid, de Marokkaanse consul ervan een spion te zijn. Volgens de Algerijnse functionaris werkt Bouahar bij de Marokkaanse inlichtingendienst.

De vijandige verklaring van Mohand-Oussaid komt temidden van de aanhoudende spanning tussen Marokko en Algerije. Een video waarin de Marokkaanse consul Boutahar buurland Algerije een "vijandige staat" noemde is de oorzaak van de Algerijnse aantijging. De ongelukkige opmerking van de Marokkaanse consul gebeurde half mei tijdens een informele uitwisseling met een aantal Marokkaanse burgers. Het gesprek vond plaats op straat en werd zonder medeweten van de functionaris opgenomen en online gedeeld.

Als reactie op de vijandige beweringen zei Bourita dat Marokko aanvankelijk niet van plan was te reageren op deze "onverantwoordelijke" verklaringen die "we al decennia gewend zijn" van Algerije. De ernst van deze claim leidde echter wel tot een reactie.



Bourita hekelde de spionage-beschuldigingen en uitte zijn ongenoegen over de uitspraken van een vertegenwoordiger van een instelling die volgens de buitenlandminister "terughoudendheid" moet kunnen uitoefenen.

Bourita geeft daarnaast aan te twijfelen over de motieven van Algerije en denkt dat het buurland er op uit is een ​​"klimaat van achterdocht" op te wekken dat in strijd is met "alle regels van het nabuurschap".

© MAROKKO.NL 2020