Marokko: Nieuwe fase in de strijd tegen het coronavirus

Bijna drie maanden nadat de Marokkaanse regering de noodtoestand uitriep en een landelijke lockdown invoerde worden de beperkingen nu eindelijk geleidelijk versoepeld

Marokko is er tot nu toe in geslaagd het ergste te vermijden, zei regeringsleider Saad Eddine El Othmani woensdag tijdens het schetsen van de langverwachte exit-strategie van de regering.

Volgens El Othmani moeten alle Marokkanen trots zijn op zichzelf. De premier bedankte alle burgers voor hun solidariteit en patriottisme en onderstreepte het belang van alle zorgpersoneel, veiligheidsdiensten en lokale autoriteiten die aan de frontlinie staan in de landelijke strijd tegen COVID-19. Ook bedankte El Othmani het bedrijfsleven en personeel die een steentje heeft bijgedragen het land draaiende te houden. "We hebben op geen enkel moment een tekortkoming gezien in de voedselvoorziening", merkte de premier op.

Exit-strategie

De Marokkaanse regering maakte dinsdagavond bekend dat de noodtoestand in Marokko zal worden verlengd tot 10 juli en dat de strenge lockdown in het land vanaf vanavond geleidelijk zal worden versoepeld, met uitzondering van de zwaargetroffen regio's.



De premier benadrukte dat de noodtoestand en het uitgaansverbod (lockdown) twee verschillende begrippen zijn. De noodtoestand is een 'wettelijk kader' waarmee de overheid proactieve maatregelen kan nemen, terwijl het uitgaansverbod slechts één van de preventieve maatregelen is die de overheid binnen dit kader heeft getroffen.

Marokko kiest voor een 'intelligente lockdown'. Het land kent grote regionale verschillen in de aanwezigheid van het longvirus en ook het reproductiegetal (R0) loopt per regio sterk uiteen. Zolang er geen vaccin bestaat is het geleidelijk en plaatselijk versoepelen of aanscherpen van de coronamaatregelen de enige effectieve oplossing om de verspreiding van het virus te beteugelen en tegelijkertijd de economische bedrijvigheid in het land te herstellen.



Zones

De regering heeft het land opgedeeld in twee zones. De eerste zone bestaat uit regio's die minder hard zijn getroffen door het coronavirus of waar het virus vrijwel verdwenen lijkt. In deze zone zien we eveneens de meeste versoepelingen. De tweede zone bestaat uit regio's die zwaar zijn getroffen door het virus, daar blijven dan ook de meeste beperkingen van kracht. De indeling van de twee zones zal wekelijks worden bekeken.

De eerste fase van de exit-strategie begint op 11 juni en heeft als doel het hervatten van de economische activiteiten in alle Marokkaanse regio's. Het betreft fabrieken, kantoren, winkels, ambachten, winkelcentra en souks. Horeca, theaters, bioscopen, hamams en moskeeën blijven echter in heel het land op slot. Cafés en restaurants mogen enkel open voor afhalen en bezorgen. Grote bijeenkomsten zoals bruiloften en evenementen blijven verboden.



Het openbaar vervoer in heel het land wordt weer hervat, met de helft van de passagierscapaciteit. Het is echter enkel toegestaan binnen de eigen regio te reizen. Alle burgers moeten zich houden aan preventiemaatregelen zoals het dragen van het mondkapje buitenshuis en het houden van sociale afstand.

Overheidsdiensten die door het coronavirus werden opgeschort zullen worden hervat. In de eerste zone zullen alle ambtenaren naar de werkplek terugkeren, behalve medewerkers die lijden aan chronische ziekten. In de tweede zone zullen enkel frontoffice-ambtenaren het werk hervatten.



Zone 1:

Geen toestemming meer nodig om de deur uit te gaan;

Kappers, schoonheidssalons en andere contactberoepen worden hervat;

Openbare ruimtes zoals parken en tuinen worden weer geopend;

Individuele buitensportactiviteiten zoals wandelen en fietsen zijn weer toegestaan.

Zone 2:

Om naar buiten te gaan heb je een verplaatsingsvergunning nodig;

Winkels sluiten om 20:00 uur.

Zone 1 bestaat uit Al Hoceima, Tetouan, Chefchaouen, Meknes, M’diq-Fnideq, Taza, Khemisset, Essaouira, Safi, Ouezzane, Ifrane, Moulay Yakoub, Sefrou, Boulemane, Taounate, Taza, Khemisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Settat, Sidi Bennour, Chichaoua, El Haouz, Kelaat Sraghna, Rhamna, Youssoufia, Beni Mellal-Khenifra, Draa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Eddahab, Fahs-Anjra en Oriental.

Zone 2 omvat Casablanca, Rabat, Salé, Marrakech, Tanger-Assilah, Larache, Fez, El Hajeb, Skhirat-Temara, Kenitra, Mohammedia, El Jadida, Nouaceur, Mediouna, Ben Slimane en Berrechid.

