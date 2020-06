Marokko meldt 71 nieuwe besmettingen coronavirus

In de laatste 24 uur zijn 71 nieuwe besmettingen bevestigd en is het totaal opgelopen tot 8.508

In het laatste etmaal zijn 72 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is daarmee opgelopen tot 7.565. Het herstelpercentage in het land is 88,9%. Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag één nieuwe coronadode. Tot dusver zijn 211 mensen in Marokko overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

De regio Casablanca-Settat noteert met 33,7% het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (18%), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (14,6%), Fez-Meknes (12,1%), Rabat-Sale-Kenitra (9,2%) en Daraa-tafilalet (6,9%).

De Marokkaanse regering heeft bekendgemaakt dat de strenge lockdown in het land vanaf vanavond geleidelijk zal worden versoepeld, met uitzondering van de zwaargetroffen regio's. De regering heeft het land ingedeeld in twee zones om de maatregelen tegen het coronavirus plaatselijk te kunnen versoepelen of juist aan te scherpen.



De noodtoestand die 20 maart werd uitgeroepen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijft in beginsel nog tot 10 juli van kracht. Maar in een deel van het land, dat als 'zone 1' is bestempeld, wordt meteen begonnen met de versoepeling van de opgelegde beperkingen.

De zwaargetroffen regio's Casablanca, Fes, Marrakech, Rabat en Tanger vallen echter onder 'zone 2', waar de strenge beperkingen voorlopig van kracht zullen blijven. Over een week wordt bekeken of er meer versoepeld kan worden.

In zone 1 worden de meeste activiteiten weer hervat en het openbaar vervoer functioneert weer met de helft van de passagierscapaciteit. Mensen hoeven in zone 1 geen dringende redenen en speciale toestemming van de plaatselijke autoriteiten meer te hebben om de deur uit te gaan. De bewegingsvrijheid blijft echter beperkt tot verplaatsingen in de provincie waar men woont.



