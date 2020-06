DENK-leider Azarkan onder vuur in Kamer om 'etnisch profileren'

Politiek leider Farid Azarkan van DENK is tijdens een debat over de toeslagenaffaire hard in aanvaring gekomen met collega-Kamerleden.

© ANP 2020

Toen hij een punt maakte van etnisch profileren door de Belastingdienst, kreeg hij voor de voeten geworpen dat ook zijn partij zich daar in het verleden schuldig aan heeft gemaakt. DENK nam de afgelopen jaren herhaaldelijk parlementariërs met een Turkse of Marokkaanse achtergrond de maat in filmpjes op social media. "Dat is ook etnisch profileren", stelde SP-Kamerlid Renkse Leijten. "Dat moeten we niet hebben bij de Belastingdienst, maar ook niet in deze Kamer." Ze vroeg Azarkan afstand te nemen van de filmpjes.Azarkan noemde dat "een bijzonder verzoek", maar zei het wel te betreuren als Kamerleden "daar pijn van hebben ondervonden". Hij stelde evenwel dat de gewraakte filmpjes gemaakt werden in 2016, voordat DENK als partij werd opgericht en hijzelf in de Tweede Kamer kwam.CDA'er Pieter Omtzigt betichtte Azarkan daarop van "een leugen", en wees erop dat ook na de verkiezingen van 2017 nog dergelijke filmpjes zijn gemaakt. "Daarin zijn alle, maar dan ook alle Kamerleden met een andere nationaliteit, anders benaderd dan de Kamerleden die er Hollands en wit uitzien."