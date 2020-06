Turkse medewerker Amerikaanse consulaat veroordeeld in Istanbul

Een Turkse medewerker van het Amerikaanse consulaat in Istanbul, Metin Topuz, is tot 8 jaar en 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens hulp aan een terroristische organisatie.

Het proces tegen Topuz is onderdeel van wrijvingen tussen Washington en Ankara. De twee mogendheden hebben ook slepende ruzie over Syrië en Turkse wapenaankopen in Rusland. De Amerikaanse ambassade in Ankara liet onmiddellijk weten teleurgesteld te zijn, omdat er geen enkel bewijs tegen Topuz zou zijn geleverd. Het vonnis wordt hopelijk snel herzien, aldus de ambassade.De regering van president Erdogan vervolgt sinds een mislukte staatsgreep in 2016 fel een beweging van een oude politieke rivaal, de in Amerika wonende Fethullah Gülen. Erdogan beschuldigt hem ervan achter de mislukte coup te zitten en heeft de beweging als terroristisch bestempeld.Topuz zou contacten hebben gehad met hoge ambtenaren bij politie en justitie die later lid bleken te zijn van Gülens beweging. Hij werd eerst beschuldigd van spionage en pogingen de regering omver te werpen. Topuz, die al 2,5 jaar vastzit, heeft gezegd dat hij alleen hoge ambtenaren sprak voor zijn werk bij het consulaat.In Turkije zijn sinds 2016 tienduizenden mensen gevangen gezet, omdat ze banden zouden hebben met de beweging van Gülen. Bij de overheid zijn naar schatting 130.000 mensen ontslagen wegens vermeende banden met de progressieve islamitische filosoof en prediker Gülen. Die ontkent elke betrokkenheid bij de couppoging.