Noorse terrorist krijgt 21 jaar cel

Een man die een aanslag wilde plegen op een moskee in Noorwegen, is daar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 jaar.

Helmcamera

De rechtbank oordeelde dat de 22-jarige Philip Manshaus zich schuldig heeft gemaakt aan moord en terrorisme. De met vuurwapens bewapende Noor viel in augustus vorig jaar de moskee aan in Bærum, zo'n 20 kilometer ten westen van hoofdstad Oslo. Het lukte de twintiger niet daar iemand te doden of ernstig te verwonden. Hij begon wel te schieten, maar een 65-jarige gelovige kon vervolgens zijn wapens afpakken.De politie vond later in de woning van Manshaus het lichaam van zijn zeventienjarige stiefzus Johanne Zhangjia Ihle-Hansen . Hij had haar doodgeschoten met een jachtgeweer. Manshaus gaf tijdens zijn rechtszaak meermaals blijk van extreemrechtse en opvattingen en moslimhaat De twintiger droeg tijdens de schietpartij ook een helmcamera. Hij slaagde niet in zijn poging de beelden live via internet uit te zenden, zoals eerder wel was gebeurd tijdens een aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch . Manshaus zou zich daardoor hebben laten inspireren.De rechter zei dat Manshaus naar de moskee was gegaan om "zo veel mogelijk moslims te doden". De straf van 21 jaar was de hoogste die opgelegd kon worden. De verdediging wilde hem ontoerekeningsvatbaar laten verklaren, maar daar ging de rechtbank niet in mee.