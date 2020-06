Ruim 50 doden door ramp met migrantenschip bij Tunesië

Zeker 51 Afrikaanse migranten en een 48-jarige Tunesische kapitein zijn deze week om het leven gekomen toen het overvolle schip waarop zij zaten, zonk voor de kust van Tunesië.

© ANP 2020

Dat zegt een functionaris van de burgerbescherming. Dinsdag waren al twintig lichamen gevonden voor de kust van de stad Sfax. In totaal waren 53 mensen in in de nacht van 4 op 5 juni met het rampschip vertrokken richting Italië. Onder de doden zijn 24 vrouwen. De autoriteiten onderzoek wie de bootreis hebben georganiseerd.Veel migranten proberen vanaf de Tunesische kust de oversteek naar Europa te maken. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN zijn de illegale overtochten van Tunesië naar Europa in het eerste kwartaal van dit jaar met 150 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.Vorig jaar verdronken 86 Afrikaanse migranten bij het Noord-Afrikaanse land. Het gaat om een van de grootste scheepsrampen met migranten voor de kust van Tunesië.