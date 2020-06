Moskeeën België wachten met heropening tot 1 juli: 'We verkiezen het zekere boven het onzekere'

De Federatie van Moskeeën in Vlaanderen adviseert de moskeeën om de deuren nog gesloten te houden tot 1 juli.





"Daarom verkiezen we het zekere boven het onzekere en is beslist om alle moskeeën te adviseren de deuren gesloten te houden tot 1 juli. Het virus is nog steeds aanwezig en even gevaarlijk. De maatregelen respecteren blijft enorm belangrijk. De verantwoordelijkheid ligt nu meer bij ons als burger en minder bij de overheid."





Enkele gebedshuizen zouden de deuren al wel openen, maar onder strikte voorwaarden, zoals een maximaal aantal gelovigen en alleen voor leden. De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week dat een geleidelijk opstart van de erediensten mogelijk is.

In principe mochten de gebedshuizen met ingang van 8 juni weer open. "Het is voor de meeste moskeeën onmogelijk de opgelegde voorwaarden en maatregelen na te leven", klinkt het bij de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV) en de Federatie van Moskeeën in Vlaanderen.