Palestina weigert opnieuw hulpzending Emiraten

De Palestijnse regering heeft woensdag opnieuw een ​​hulpzending uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) geweigerd.

De tweede directe vlucht van de VAE naar Israël landde dinsdag in Tel Aviv en was gevuld met hulpgoederen voor de Palestijnen in de strijd tegen het coronavirus.





Eind mei werd ook al een vlucht met hulpgoederen geweigerd door de Palestijnse autoriteiten. De Palestijnse regering schreef ook ditmaal de afwijzing van de hulp toe aan een gebrek aan coördinatie met autoriteiten in de VAE.





Palestina weigert een brug te zijn voor Arabische landen die ernaar streven genormaliseerde banden met Israël te onderhouden, verklaarde het Palestijnse bestuur in de Gazastrook.

