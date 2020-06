Tetouan: Ophef over beelden overvolle bus

Sinds vandaag is in Tetouan (zone 1) geen verplaatsingsvergunning meer nodig om de deur uit te gaan. Mensen maakten dan ook massaal gebruik van dit stukje nieuw herwonnen vrijheid. Toch weet niet iedereen om te gaan met de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de nieuwe bewegingsvrijheid.

Er zaten vanochtend meer mensen in de bus dan het toegestane aantal. Ook werd geen sociale afstand gehouden en droegen velen niet het verplichte mondkapje. Beelden van de overvolle bus werden massaal gedeeld op sociale netwerken en zorgden voor verontwaardigde reacties.

De regio Tetouan is tot dusver minder zwaar getroffen door het coronavirus en is door de autoriteiten ingedeeld in 'Zone 1', het deel van het land waar de regering de meest versoepelingen heeft doorgevoerd . Als bewoners echter onzorgvuldig blijven omgaan met de versoepelde beperkingen bestaat de kans dat de autoriteiten het gebied gaan herclassificeren.