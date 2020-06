Sony onthult Playstation 5

Techreus Sony stelt het geduld van gamers op de proef. Het bedrijf maakte tijdens een onlinepresentatie de eerste games voor de nieuwe PlayStation 5 (PS5) bekend.

De spelcomputer zelf komt pas tijdens de feestdagenperiode later dit jaar op de markt. Een van de spellen die Sony toonde was de game Spider Man die bij de onthulling van de PS5 direct beschikbaar zal zijn. Ook zal een nieuwe versie van racegame Gran Turismo en een verbeterde versie van de game Grand Theft Auto direct bij de lancering van de spelcomputer te koop zijn.

De verwachtingen zijn hooggespannen voor de release van de PS5. De spelcomputer van Sony domineert de markt voor videogames al zeven jaar, met een verkoop van meer dan 110 miljoen apparaten. Daarmee zet het rivaal Microsoft, maker van de Xbox, in de schaduw. Beide bedrijven wekten vorig jaar al de nodige verwachtingen door openlijk over de volgende generatie spelcomputers te praten.

Volgens Sony heeft de PS5 veelbelovende technische verbeteringen die scherpere graphics en grotere gamewerelden mogelijk zouden maken. Ook zou sprake zijn van een kortere laadtijd ten opzichte van de vorige PlayStation.



De introductie van een nieuwe spelcomputer is doorgaans een zorgvuldig gechoreografeerd proces. Eigenlijk zou Sony tijdens een ontwikkelaarsconferentie in maart al in inkijkje geven in de technische mogelijkheden van de PS5. Door het rondwarende coronavirus zijn zaken wat gecompliceerder komen te liggen.

Ook de belangrijke E3-conferentie in Los Angeles die eigenlijk deze week zou plaatsvinden, verviel. Doorgaans geldt de Electronic Entertainment Expo als het belangrijkste evenement voor productlanceringen. Sony was niet van plan om deel te nemen aan de E3, maar had wel een live-streaming-evenement gepland. Dat werd een week uitgesteld in de nasleep van de protesten die over de hele wereld zijn uitgebroken na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.

Ook Microsoft is van plan om tegen het einde van het jaar met een nieuwe spelcomputer te komen. Daarmee brandt de strijd om de gunst van de gamer volledig los. Sony lijkt vooral moeite te hebben om de kosten voor zijn PlayStation laag te houden. Het is nog niet bekend van de PS5 kost. Vanwege de mogelijk hoge prijs zou Sony naar verluidt in eerste instantie een productielimiet instellen.

