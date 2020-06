Iran vraagt Fransen om hulp bij onderzoek vliegtuigcrash

Iran zegt dat het Frankrijk om hulp heeft gevraagd in het onderzoek naar het per ongeluk neerhalen van het Oekraïens passagiersvliegtuig op 8 januari.

Iraanse onderzoekers willen de zwarte dozen in Frankrijk laten uitlezen. Het toestel met 176 mensen aan boord, onder wie 57 Canadezen, werd kort na het opstijgen in Teheran neergeschoten met twee raketten. Iran heeft toegegeven dat zijn troepen het toestel neerhaalden en spreekt van een "rampzalige fout".Het onderzoek naar de ramp, waarbij behalve Iran, Oekraïne en Canada betrokken zijn, vordert moeizaam. Iran beschuldigt de VS ervan dat het de software niet levert die nodig is om de zwarte dozen van de Boeing 737-800 uit te lezen. Canada en Oekraïne beschuldigen Teheran ervan dat het het onderzoek vertraagt. Daarbij komen de problemen door de coronapandemie.Het verloop van het onderzoek was deze week onderwerp van gesprek bij de VN-organisatie voor burgerluchtvaart (ICAO). De vertegenwoordiger van Iran bij deze organisatie maakte bekend dat het de dozen in Frankrijk wil laten uitlezen. De Franse onderzoeksorganisatie BEA zegt nog geen officieel verzoek om hulp van Iran te hebben gekregen.