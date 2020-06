Frankrijk start bondgenootschap met Arabische landen tegen terreurgroepen in Sahel

Frankrijk heeft een nieuwe samenwerking gelanceerd tussen Arabische, Europese en West-Afrikaanse landen om terroristische groeperingen in de Sahel te bestrijden.

Een meer uitgebreide politieke samenwerking en een verhoogde inzet van elitetroepen moeten een impuls geven aan de moeizame militaire missie tegen gewapende extremisten in het gebied ten zuiden van de Marokkaanse Sahara. De vernieuwde coalitie houdt in dat er meer steun komt vanuit andere Europese landen en dat landen in het Sahel-gebied meer gaan samenwerken.

De Europese landen gaan meer elitetroepen leveren om de legers van de Afrikaanse landen te ondersteunen. Onder andere Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten gaan financiële hulp bieden.

Frankrijk heeft sinds 2013 militairen in de regio. Momenteel is het Franse leger er aanwezig met een troepensterkte van 5100 man. De situatie in het gebied is afgelopen jaar echter verslechterd met toenemende activiteit van terreurorganisaties al-Qaeda en Daesh in de regio.



Parijs heeft lang bij andere landen gepleit voor meer hulp in haar voormalige koloniën. "De overwinning in de Sahel is mogelijk vandaag de dag, en onze partners zijn zich daarvan bewust aan het worden", aldus een hoge regeringsfunctionaris.

Helemaal onomstreden is de missie echter niet. Afrikaanse regeringssoldaten zouden zich volgens meldingen schuldig maken aan vergeldingsacties tegen burgers. "Als er wraakacties tegen burgers plaatsvinden, kan je niet verwachten dat zij meewerken", aldus de Malinese mensenrechtenactivist Drissa Traoré.

© ANP 2020