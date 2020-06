Algerije: 'Spionage-aantijgingen jegens Marokkaanse consul niet overtrokken'

Dat is het standpunt van het Algerijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken als reactie op de uitlatingen van de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita.

Volgens de woordvoerder van het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken Abdulaziz bin Ali Al Sharif is de reactie van Algerije "in overeenstemming met internationaal vastgestelde diplomatieke normen".

Bourita verklaarde onlangs dat de aantijgingen van spionage aan het adres van de Marokkaanse consul in het Algerijnse Oran, Aherdane Boutahar, "belachelijk en ongegrond" zijn. Bourita sprak zich uit nadat de woordvoerder van het Algerijnse presidentschap, Belaid Mohand-Oussaid, de Marokkaanse consul eerder deze week ervan beschuldigde een spion te zijn die bij de Marokkaanse inlichtingendienst zou werken.

De aantijgingen van Mohand-Oussaid kwamen temidden van aanhoudende spanning tussen Marokko en Algerije. Een video waarin de Marokkaanse consul Boutahar buurland Algerije een "vijandige staat" noemde is de oorzaak van het gekibbel op het hoogste ambtsniveau. De ongelukkige opmerking van de Marokkaanse consul gebeurde half mei tijdens een informele uitwisseling met een aantal Marokkaanse burgers. Het gesprek vond plaats op straat en werd zonder medeweten van de functionaris opgenomen en online gedeeld.



De Marokkaanse consul had als gevolg van het diplomatieke relletje vorige week zijn post in het Algerijnse Oran verlaten en was één van de 300 repatrianten die recentelijk huiswaarts keerden. Algerije beweerde dat de consul het land uit is gezet. Marokko ontkent dit en beweert dat het terugroepen van de diplomaat op eigen initiatief gebeurde.

Volgens de Algerijnse communicatieminister Belaïd Mohand Oussaïd is de consul vertrokken nadat Algerije acties had ondernomen om de "ernstige misstap" van de Marokkaanse consul af te wijzen en aan de kaak te stellen. Volgens Algerije kon door de ondubbelzinnige taal die daarmee gepaard ging de zaak niet anders aflopen dan het laten terugroepen van de Marokkaanse consul.

