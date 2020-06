'22 procent Britse coronapatiënten raakte besmet in hospitaal'

Ongeveer een op de vijf Britse patiënten met het coronavirus heeft het virus opgelopen in het ziekenhuis.

Dat meldt de Britse krant Daily Telegraph op basis van rapportages van overheidswetenschappers. Op het hoogtepunt van de uitbraak van het longvirus in het Verenigd Koninkrijk wordt aangenomen dat de overdracht binnen ziekenhuizen goed was voor 22 procent van de ziektegevallen onder ziekenhuispatiënten en tot 11 procent van de sterfgevallen, aldus de Britse krant.Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de zwaarst getroffen landen in Europa door het longvirus. 41.566 Britten zijn overleden aan de gevolgen van de longziekte, bijna 300.000 inwoners zijn besmet geraakt.