Weer betoging in Parijs tegen racisme en politiegeweld

Actiegroepen hebben in Parijs een grote betoging aangekondigd tegen racisme en politiegeweld.





De voornaamste initiatiefnemers zijn activisten die stellen dat een zwarte arrestant in 2016 ten noorden van Parijs in een politiebureau door toedoen van politieagenten is overleden. In de officiële autopsie en andere rapporten over de dood van de 24-jarige Adama Troaré treffen de agenten geen blaam. Het 'comité Adama' van een zus van Traoré, Assa, bestrijdt die conclusie al jaren in procedures en in media.



Maar ook andere actiegroepen doen zaterdagmiddag aan de betoging mee. Ondanks het feit dat de gezondheidsautoriteiten de regio Parijs nog steeds als een gebied met een behoorlijk risico voor de verspreiding van het coronavrius beschouwen, trekt de Franse hoofdstad weer veel betogers. Vrijdag nog hebben boze politieagenten er betoogd tegen minister van Binnenlandse Zaken Castaner die in hun ogen verzaakt de valse beschuldigingen van racisme en geweld in het politieapparaat te weerleggen.

Naar zo'n betoging kwamen op 2 juni naar schatting 20. 000 mensen en die eindigde in ongeregeldheden. De autoriteiten hebben daarom de winkels in de buurt van de demonstratie, tussen het Place de la République en het Place de l' Opéra opgeroepen hun deuren gesloten te houden.