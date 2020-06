Gemeenteraad Minneapolis ontbindt politiemacht

De gemeenteraad in Minneapolis heeft unaniem besloten de politie van de Amerikaanse stad te ontbinden en deze te vervangen door een "gemeentelijke" veiligheidsdienst.

Het plan komt drie weken nadat de zwarte arrestant George Floyd in Minneapolis stierf als gevolg van politiegeweld. De raad keurde een ​​resolutie goed om een proces van een jaar te beginnen van "gemeenschapsbetrokkenheid en onderzoek" en "structurele verandering te starten om een ​​nieuw model te creëren voor het cultiveren van veiligheid in onze stad".

"De moord op George Floyd door politieagenten in Minneapolis is een tragedie die aantoont dat geen enkele hervorming dodelijk geweld en misbruik door sommige leden van de politie tegen leden van onze gemeenschap, vooral zwarte mensen en gekleurde mensen, zal voorkomen", stond in de resolutie.

Met die passage lijkt de raad ook te reageren op de aankondiging van de politiebaas van de stad om ingrijpende veranderingen door te voeren in het politiebeleid. Medaria Arradondo maakte woensdag bekend dat er meer toezicht komt op het handelen van agenten, om wangedrag te voorkomen en aan te pakken.



De gemeenteraad zal belanghebbenden bijeenbrengen die zich bezighouden met kwesties als geweldpreventie, burgerrechten, rassengelijkheid, gemeenschapsbetrekkingen en 911-hulpdiensten. "Samen gaan we kijken hoe veiligheid er voor iedereen uitziet".

Leden van de raad zeiden dat ze het plan om de politie af te schaffen willen voorleggen aan de bevolking tijdens de presidentsverkiezingen op 3 november. Afgelopen maandag beloofde een meerderheid van de gemeenteraad al de politiemacht af te schaffen. Nu is dat dus vastgelegd in een resolutie.

