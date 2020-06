Koeweit houdt 1e gezamenlijke vrijdaggebed sinds start coronacrisis

Openbare gebeden in het land waren voor meer dan drie maanden opgeschort.

Koeweiti's hebben vrijdag voor het eerst in drie maanden weer het vrijdaggebed in de moskee verricht. De gebedshuizen in het land waren gesloten om verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Maandenlang werd het vrijdaggebed en de preek live uitgezonden op de staatstelevisie.





De ruim 830 moskeeën die het land rijk is gingen woensdag weer open voor het publiek. Moskeegangers kwamen de afgelopen dagen in grote getale bijeen om gezamenlijk het gebed te verrichten. De heropening van moskeeën gaat wel gepaard met strenge preventiemaatregelen zoals het bewaren van sociale afstand, het gebruiken van een persoonlijk gebedskleed en het dragen van een mondkapje





Het aantal coronabesmettingen in Koeweit liep vrijdag op tot 34.952 gevallen, waaronder 285 doden en meer dan 25.000 herstellingen.

