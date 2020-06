'Protesten Londen lopen verder uit de hand'

buitenland 13 jun 19:43

De onrust in Londen neemt toe na de protesten van zaterdag. De politie had opdracht geven alle protestacties in de hoofdstad om 18.00 uur Nederlandse tijd te beëindigen, maar dat verbod wordt volgens Britse media door veel mensen genegeerd.





In de stad zijn zowel antiracismebetogers als tegendemonstranten op de been. Die laatste groep zegt historische monumenten te willen beschermen. Relschoppers keren zich ook tegen de politie en zouden agenten op Parliament Square hebben bekogeld met flessen en blikjes.



Een getuige zegt dat rivaliserende groepen en de politie onder meer slaags raakten bij het grote Waterloo station. Er zou zijn gegooid met vuurwerk en andere voorwerpen. Demonstranten slaakten onder meer de strijdkreet "EDL", de afkorting van de extreemrechtse English Defence League.