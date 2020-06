RIVM meldt twee nieuwe sterfgevallen door coronavirus

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn de afgelopen 24 uur twee nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld.

Daarmee komt het officiële dodental op 6059. De GGD'en in het land hebben zes nieuwe ziekenhuisopnames doorgegeven. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen wordt getest en sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven.Het totaalaantal coronabesmettingen nam toe met 143. Het coronavirus is nu vastgesteld bij 48.783 mensen. Het aantal ziekenhuisopnames staat nu op 11.828.Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Het RIVM houdt er rekening mee dat niet iedereen dat ook doet, waardoor er in Nederland waarschijnlijk meer coronabesmettingen zijn dan bekend is.