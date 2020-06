Macron: eerste overwinning geboekt in strijd tegen coronavirus

De maatregelen tegen het coronavirus worden maandag versoepeld in de Franse hoofdstad Parijs. Dat maakte de Franse president Emmanuel Macron bekend.

Hij stelde in een toespraak dat de strijd tegen de epidemie nog niet achter de rug is, maar dat al wel een eerste overwinning is geboekt. Macron zei dat vanaf maandag het hele Franse vasteland tot de "groene" zone zal worden gerekend, waaronder ook Parijs. Dat betekent dat cafés en restaurants daar met minder beperkingen te maken krijgen. Ze mochten de afgelopen tijd alleen klanten ontvangen op terrassen, maar kunnen nu weer helemaal open.

De Franse autoriteiten gebruikten een kleurensysteem om aan te geven hoe groot het risico in bepaalde regio's was op verspreiding van het coronavirus. Groen geldt als een laag alarmniveau. In overzeese gebieden als Mayotte en Frans-Guyana, dat grenst aan Suriname, blijft code oranje wel van kracht.

Europa

Frankrijk behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door het coronavirus. Er overleden in enkele maanden tijd bijna 30.000 mensen door het virus en de regering verwacht dat de economie dit jaar krimpt met 11 procent. Macron beloofde dat burgers niet via belastingverhogingen zullen opdraaien voor de kosten van het redden van bedrijven en banen.



De president zei ook dat hij Europa minder afhankelijk wil maken van landen als de Verenigde Staten en China. Hij stelde dat tijdens de coronacrisis kwetsbaarheden aan het licht zijn gekomen. "Onze afhankelijkheid van andere continenten om bepaalde goederen te krijgen."

Macron betoogde dat een nieuwe economisch model nodig is, waarin meer op eigen bodem wordt geproduceerd. "Zodat we minder afhankelijk zijn van anderen."

