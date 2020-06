Tien extra woonwijken in Peking in lockdown

In Peking zijn tien nieuwe woonwijken in quarantaine geplaatst. Dat heeft de burgemeester van de Chinese hoofdstad maandag bekendgemaakt.

De afgelopen 24 uur zijn 36 nieuwe besmettingsgevallen in de metropool geregistreerd. De autoriteiten hebben nieuwe gevallen van besmetting ontdekt op een groothandelsmarkt in het noordwesten van de hoofdstad, in het district Haidian. De markt en nabijgelegen scholen zijn gesloten.

Vorige week was er een virusuitbraak bij een gigantische markt met verse producten in het zuiden van de stad, in het Fengtai-district. In dit gebied zijn elf woonwijken in lockdown gegaan en de markt is dicht.

Screening

Het virus, dat eind vorig jaar voor het eerst de kop opstak in Wuhan, leek sinds maart grotendeels onder controle gebracht door een strikte lockdown die begin dit jaar werd ingesteld. Maar het afgelopen weekend was er een opleving van het aantal besmettingen.



De autoriteiten zijn begonnen met een massale screening van marktmedewerkers en bezoekers, evenals inwoners van het Fengtai-district. Meer dan 10.000 mensen zijn inmiddels getest.

In de afgelopen 24 uur zijn in het hele land 49 nieuwe gevallen geteld, waaronder 36 in Peking. Sinds vrijdag heeft de hoofdstad 75 nieuwe besmettingsgevallen. Verschillende steden in het land adviseren hun inwoners nu de stad te mijden.

