Koning Mohammed VI geopereerd aan hart

Dat meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP). De operatie verliep goed en de vorst maakt het naar omstandigheden goed. De koning onderging de operatie nadat opnieuw een hartritmestoornis werd vastgesteld.

Bij hartritmestoornissen is de elektrische aansturing van het hart verstoord. Er ontstaan prikkels op verkeerde plaatsen, of ze volgen een verkeerde route over het hart. Bij een ablatie beschadigt de arts het hartweefsel op die plaatsen. De littekens die ontstaan, blokkeren de voortgeleiding van elektrische prikkels. Ableren gebeurt via een katheterisatie of (kijk)operatie.