Ook Tokio vreest voor tweede besmettingsgolf

Een nieuwe toename van het aantal coronabesmettingen in Tokio voedt de vrees voor een tweede besmettingsgolf.





Het nachtelijke amusementsdistrict Shinjuku in Tokio met zijn gastvrouwenbars wordt aangewezen als probleemzone. Twintig van de 48 nieuwe besmettingen die maandag werden gemeld, werden vastgesteld bij onder andere werknemers van dergelijke clubs, aldus lokale mediaverslagen.



Japan had eind mei de noodtoestand in het hele land opgeheven, omdat de crisis bijna onder controle was. Tijdens de noodtoestand werd de bevolking opgeroepen om zo veel mogelijk thuis te blijven. Avondklokken zoals in Europa zijn wettelijk niet toegestaan. Vanwege de pandemie zijn de voor deze zomer in Tokio geplande Olympische Spelen uitgesteld tot volgend jaar.

Volgens de Japanse televisiezender NHK is het aantal dagelijkse nieuwe infecties maandag met 48 gevallen gestegen en ligt het nu al twee dagen achter elkaar boven de veertig. Op de beurs van Tokio zorgde de hernieuwde stijging van besmettingen aan het begin van de week voor een daling van de prijzen.