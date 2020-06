Marokko tekent contract met Amerikaans oliebedrijf voor exploraties in rif-regio

Het nationale grondstoffenbedrijf ONHYM heeft een overeenkomst getekend met het Amerikaanse olie-exploratiebedrijf petroleumbedrijf ConocoPhillips

Dat meldt ONHYM vrijdag in een verklaring. De overeenkomst geeft het Amerikanen groen licht om de komende twee voor olie-exploratieoperaties uit te voeren in het onshore-gebied 'Prerif-Mesorif' in het noorden van Marokko. De overeenkomst heeft betrekking op de exploratie van koolwaterstoffen middels het uitvoeren van geologische en geofysische studies en een tweedimensionale trillingsonderzoek.





Het Amerikaanse bedrijf voerde begin vorige eeuw en in de jaren '70 olie-exploraties uit in Marokko. ConocoPhillips ontstond in 2001 na een fusie tussen Conoco en Phillips Petroleum eind 2001 en is één van de grootste exploratiebedrijven ter wereld. De oliemaatschappij is actief in 17 landen op alle vijf continenten.

