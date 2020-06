Ophef over ontbreken Tamazight-schrift op nieuwe Marokkaanse identiteitskaarten

De nationale veiligheidsdienst DGSN kondigde eerder dit jaar de komst van een nieuwe generatie identiteitskaarten.

Ondanks de grondwettelijke erkenning van het Tamazight als officiële taal van het Marokkaanse koninkrijk ontbreekt het Tifinagh-schrift op de nieuwe identiteitspas, dat blijkt uit wetsvoorstel 04.20 en eerder uitgelekte ontwerpvoorstellen van de nieuwe pas.

In de grondwet van Marokko wordt sinds 2011 het Tamazight erkend als officiële taal van het land, naast het Arabisch. In 2019 werd wetsvoorstel n26-16 aangenomen waarin een aantal voorschriften staan opgenomen over de geleidelijke opname van het Tifinagh in officiële documenten en het openbare leven in Marokko. Artikel 21 van de wet beveelt naast het gebruik van het Arabisch ook het gebruik van Tamazight aan in nationale identiteitskaarten en andere administratieve documenten.

In een verklaring van zondag veroordeelde de Marokkaanse Liga voor Tamazight het wetsontwerp en zei dat het in strijd is met de grondwet van Marokko. De NGO "weigert met klem de eliminatie van het Tamazight uit het CNIE wetsontwerp", leest de verklaring van de organisatie.



De organisatie zegt "verbaasd" te zijn over het feit dat het wetsontwerp Frans, "een vreemde, ongrondwettelijke taal", in plaats van het Tamazight heeft opgenomen. Volgens de organisatie hanteren Marokkaanse besluitvormers een "individualistische, eenzijdige benadering" in alle culturele en taalkundige aangelegenheden.

Vier andere Marokkaanse organisaties hebben een gezamenlijke verklaring afgelegd waarin ze de uitsluiting van Tamazight op identiteitskaarten aan de kaak stellen. De Tamaynut Organization, de Summer League, de Confederation of Amazigh Organizations in the North and South en de National Amazigh Coordination hebben allemaal hun bezorgdheid geuit over de werkelijke status van Tamazight in het openbare leven.

Het debat over het gebruik van Tamazight in officiële documenten is al jaren aan de gang. In 2019 veroordeelden verdedigers van Tifinagh-schrift wet 47-17 met betrekking tot het ontwerp van nieuwe Marokkaanse bankbiljetten. De activisten riepen op tot het gebruik van Tamazight op bankbiljetten en geldmunten.

