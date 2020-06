Luxemburg: 'EU kan Palestijnse staat erkennen als Israël annexatieplannen doorzet'

De erkenning van Palestina door de Europese Unie (EU) zou "onvermijdelijk" worden als Israël doorgaat met het omstreden plan om de Westelijke Jordaanoever te annexeren.

Dat zei de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn in een interview met het Duitse Der Spiegel. Asselborn noemt de Israëlische agenda "niets anders dan stelen" en roept op tot een strengere houding van de EU inzake de annexatieplannen van Israël.

Een andere houding zou slechts "een vernedering zijn voor de EU" en de "geloofwaardigheid van de EU aanzienlijk verzwakken", benadrukte Asselborn en suggereerde in plaats van "boze brieven schrijven" sterkere maatregelen te nemen zoals economische sancties of de erkenning van Palestina.

Die erkenning zou volgens Asselborn het debat een geheel nieuwe dynamiek geven en merkte op dat een dergelijk besluit tot stand kan komen zonder unaniem besluit van de 27 lidstaten. Tot dusver hebben negen EU-lidstaten, waaronder Zweden, Hongarije en Polen, de staat Palestina erkend. "Als anderen zouden volgen, zou dat waarschijnlijk veel meer opleveren dan economische sancties", voegde hij toe.



De Luxemburgse topdiplomaat vergeleek Israëls annexatieplannen met de Russische poging om het Krim-schiereiland te annexeren. "Ik zie helemaal geen verschil. Een annexatie is een annexatie. Het is een grove schending van het internationaal recht", zei hij. Asselborn onderstreepte dat de VN-Veiligheidsraad een duidelijk standpunt heeft ingenomen door in verschillende resoluties de Israëlische nederzettingen illegaal te verklaren.

"In het Midden-Oosten, dat sterk gevormd is door religie, zou je ook kunnen zeggen dat een annexatie in strijd is met het zevende van de Tien Geboden: Je mag niet stelen. Een annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever zou precies dat zijn: stelen", zei hij.



De Palestijnen willen een onafhankelijke staat op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, de gebieden die Israël in 1967 veroverde. Netanyahu heeft zich voorgenomen 1 juli te beginnen met het inlijven van de Israëlische nederzettingen en de Jordaanvallei, in de hoop daarvoor goedkeuring te krijgen vanuit Washington. Volgens een peiling die begin juni werd gepubliceerd is ongeveer de helft van alle Israëli's voorstander van annexatie.

Meerdere landen, waaronder Frankrijk, Rusland, Turkije, Jordanië, Qatar en Marokko hebben zich uitgesproken tegen de annexatielust van de Israëliërs en de Amerikanen. Ook de Arabische Liga veroordeelde de 'nieuwe oorlogsmisdaden' van Israël.

Palestijnse functionarissen hebben gedreigd de bilaterale overeenkomsten met Israël af te schaffen als het doorgaat met de annexatie.

© MAROKKO.NL 2020