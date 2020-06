Kabinet: laat aandacht voor racisme niet wegebben

Nederland moet een "openhartig gesprek" voeren over discriminatie en racisme, vindt het kabinet.





"Etnisch profileren door de politie" en "geïnstitutionaliseerd en wijdverbreid alledaags racisme" zijn ook hier het gesprek van de dag, constateert minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.



Racisme en discriminatie "zijn onderhuids aanwezig in onze samenleving" en worden soms ineens zichtbaar, schrijft Ollongren namens het kabinet aan de Tweede Kamer. "Voor sommige Nederlanders is die werkelijkheid evidenter dan voor anderen, maar dat neemt niet weg dat dit een probleem is van ons allen."



Daarom moeten alle Nederlanders kritisch zijn op discriminerende maatschappelijke structuren, systemen en gedrag, vindt ze. En daarover met elkaar praten, om te beginnen door naar elkaar te luisteren. Ook al "kan dat ongemakkelijk zijn".

De strijd tegen dit "hardnekkige probleem" mag niet weer inzakken zodra de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd of de racistische stadionleuzen van vorig najaar vervagen in de herinnering. Sinds Floyds dood, na een minutenlange nekklem van een politieagent, wordt op veel plaatsen in de wereld gedemonstreerd tegen racisme. Ook in Nederland.