Coronapatiënten in Marokko voortaan overgeplaatst naar 2 gespecialiseerde 'coronaziekenhuizen'

De Marokkaanse regering heeft besloten alle COVID-19-patiënten voortaan over te brengen naar twee ziekenhuizen in Benslimane en Ben Guerir.

Dat melden het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken in een gezamenlijke verklaring. Volgens regeringswoordvoerder Said Amzazi worden coronapatiënten niet meer verspreid over het hele land, maar voortaan voor behandeling opgenomen in twee gespecialiseerde gezondheidsinstellingen.





De patiënten zullen worden bijgestaan door zowel civiele als militaire artsen. Het besluit is bedoeld om de voorgenomen coronaversoepelingen die op 20 juni van start gaat, te versnellen.





Beide ministeries kondigden ook een grootschalige testoperatie aan voor iedereen die in contact is geweest met coronapatiënten. De tests zijn onderdeel van het streven om binnen 90 dagen 1,8 miljoen tests uit te voeren.

