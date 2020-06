Qatar levert derde stadion voor WK-voetbal op

Qatar heeft het derde van in totaal acht stadions voor het WK voetbal van 2022 opgeleverd.

Het Education City Stadium in Al-Rajjan, vlak bij hoofdstad Doha, biedt plaats aan 40.000 toeschouwers. Vanwege het coronavirus werd het stadion bescheiden geopend. Eigenlijk zouden er afgelopen december al duels voor de wereldbeker voor clubs worden gespeeld in het Education City Stadium. Dat lukte niet omdat de bouw van het voetbaltheater vertraging had opgelopen.Qatar schat de kosten voor de acht nieuwe stadions en trainingsfaciliteiten op zo'n 5,8 miljard euro. Het WK begint op 21 november, vanwege de hoge temperaturen in de zomer. De finale staat voor 18 december 2022 uitgeschreven.