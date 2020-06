Nador: 2 doden en drie gewonden bij woningoverval in Al Aâroui

marokko 15 jun 19:52

Bij een woningoverval zondag in de wijk Boudlih in Al Aâroui in de provincie Nador is een bejaard stel om het leven gekomen.

Drie andere familieleden raakten gewond, waaronder de dochter, schoondochter en kleindochter van het stel. Volgens nieuwsdienst Alyaoum24 woont het gezin in Europa.

De politie heeft één verdachte opgepakt. De man werd in de nabije omgeving gewond aangetroffen en had bloedvlekken op zijn kleren.

De gewonden zijn voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis. De dodelijke slachtoffers zijn voor autopsie overgebracht naar het mortuarium. De politie is een onderzoek gestart.