Repatriëringsoperatie kost Marokko ruim €20 miljoen

Het terughalen van Marokkaanse onderdanen die na het uitroepen van de noodtoestand in Marokko vast kwamen te zitten in het buitenland kost €22,2 miljoen

Het prijskaartje voor de immense repatriëringsoperatie van de ruim 32.000 Marokkaanse onderdanen zal worden betaald vanuit het coronafonds, meldt nieuwsdienst Alyaoum24.

Het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken ontving wereldwijd veel kritiek wegens het niet repatriëren van eigen onderdanen, terwijl het wel andere landen een helpende hand toereikte bij het terughalen van ruim 85.000 burgers uit Marokko.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita zei eind april dat een repatriëringsoperatie veel voorbereiding vereist en dat de veiligheid van alle burgers moet kunnen worden gegarandeerd alvorens daarmee wordt gestart. De Marokkaanse ambassades in het buitenland zijn in samenwerking met meerdere ministeries de afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van lijsten van repatrianten.



De repatriëringsoperatie startte uiteindelijk half mei met het terughalen van gestrande reizigers in de nabijgelegen Spaanse enclave Melilla, daarop volgde Ceuta en buurland Algerije. Afgelopen week zijn honderden onderdanen uit Spanje geëvacueerd.

Volgens Bourita zijn de voorbereidingen op de terugkeer van gestrande Marokkanen in volle gang en loopt de operatie op schema. De repatriëringsoperatie zal later worden uitgebreid naar Turkije, Frankrijk, de Golfstaten en Afrikaanse landen, "onder strikte naleving van gezondheidsmaatregelen", zei Bourita.

De vluchten worden uitgevoerd met Royal Air Maroc (RAM). Voor de operatie zijn vijf luchthavens voorbereid om repatrianten te ontvangen, waaronder de Mohamed V-luchthaven in Casablanca, Angad-luchthaven in Oujda, Saniat Rmel-luchthaven in Tetouan, Menara-vliegveld in Marrakech en Al Massira in Agadir.

