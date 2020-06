Man opgepakt na mes-aanval op gesluierde Marokkaanse vrouwen in Bologna

De Italiaanse politie heeft vrijdag een man gearresteerd die in een winkelcentrum in het Italiaanse Bologna twee gesluierde Marokkaanse vrouwen bedreigde.

Dat meldt de Italiaanse nieuwsdienst Il Gazzettino. De politie arriveerde nadat ze een melding ontvingen over een man die twee vrouwen met een keukenmes belaagde. De man zou de gesluierde vrouwen hebben bedreigd en met het keukenmes hebben gezwaaid.





Het incident vond plaats bij de ingang van het winkelcentrum. De 57-jarige Italiaan zou racistische opmerkingen hebben gemaakt over de kleding van de vrouwen (54 en 58 jaar) en ze hebben opgedragen het land te verlaten. "Wat doe je met de sluier? We zijn in Italië", zei de man.





Het beveiligingspersoneel moest tussenbeide kwam om de man tot stoppen te bedaren. De man zou naar verluidt zijn toevlucht hebben gezocht in een toilet in het winkelcentrum, waar hij even later door de politie werd aangetroffen en ingerekend.

