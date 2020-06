Meer dan acht miljoen coronabesmettingen wereldwijd

Het aantal bekende besmettingen van het coronavirus is wereldwijd de grens van acht miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van persbureau Reuters.

Ongeveer een kwart van alle gevallen, zo'n twee miljoen infecties, werd vastgesteld in de Verenigde Staten. De VS zijn daarmee wereldwijd koploper wat het aantal bekende besmettingen betreft. De snelst groeiende uitbraak van het longvirus doet zich echter voor in Latijns Amerika, dat volgens de telling goed is voor 21 procent van alle coronagevallen.Met name in Brazilië blijft het aantal coronadoden en nieuwe besmettingen stijgen. Volgens de officiële cijfers liep het dodental in het land maandag op tot 43.959, een toename van 627. Er werden ongeveer 20.000 nieuwe infecties geregistreerd, in totaal zijn daardoor nu ruim 888.000 besmettingen bekend in Brazilië. Experts verwachten dat dat aantal hoger ligt, omdat er een gebrek aan testen is.Veel staten en steden in het Zuid-Amerikaanse land zijn ondanks de uitbraak de regels omtrent sociale afstand aan het versoepelen. President Jair Bolsonaro heeft herhaaldelijk opgeroepen de ingestelde coronamaatregelen op te heffen. Volgens hem brengen die grote schade toe aan de Braziliaanse economie.