UITGELICHT: 'Interlandkeuze Ihattaren nog alles behalve definitief' (video)

In een live-vragensessie met Arryadia-journalist Tarek Sougrati doet de voormalig assistent-trainer van PSV een wel héél opmerkelijke onthulling.

Mohammed Ihattaren lijkt nog altijd potentieel target te zijn voor de Marokkaanse voetbalbond FRMF. Althans dat is wat Adil Ramzi, diens voormalige assistent-trainer bij PSV, onlangs optekende in gesprek met eerdergenoemde sportverslaggever. Anders dan wat begin november van vorig kalenderjaar naar buiten werd gebracht (het toenmalige ja-woord van de achttienjarige middenvelder aan Ronald Koeman), zou dit zich tot op heden nog niet hebben vertaald naar een definitieve interlandkeuze voor het grote Oranje.

'Interlandkeuze is nu nog alles behalve definitief'

Dat het jeugdproduct van de Eindhovenaren een 'onbenutte' selectie achter zijn naam heeft staan (red. vriendschappelijke affiches met Spanje én de VS, afgelast) is volgens de inmiddels 42-jarige eindverantwoordelijke van PSV U17 geen reden tot wanhoop. ,,Wat het in de toekomst uiteindelijk gaat worden? Dat moeten we nog maar zien. Maar op dit moment is er nog niets definitief, echt kiezen heeft hij tot op heden nog niet gedaan.''

Onder contract staan bij de ploeg van toekomstig leidsman Roger Schmidt doet de linkspoot nog tot medio 2022, dit nadat hij maart jl. zijn verbintenis aldaar met één seizoen liet verlengen.

Overall-statistieken Mohammed Ihattaren (seizoen 2019/2020):

- Eredivisie: 22 optredens, 3 doelpunten én 6 assists

- UEFA Europa League (hoofdtoernooi): 6 optredens, 1 doelpunt én 3 assists

- UEFA Europa League (kwalificatie): 3 optredens, 2 doelpunten

- TOTO KNVB Beker: 2 optredens, 1 doelpunt

- Keuken Kampioen Divisie: 1 optreden, 1 doelpunten

- Johan Cruijff Schaal: 1 selectiebeurt, zonder speelminuten

