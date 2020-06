Tienduizenden huurders in problemen door corona, maatwerk ingezet

Door de coronacrisis zijn tot nu toe tussen de 12.000 en 48.000 van de in totaal 2,4 miljoen huurders financieel zo in de knel gekomen dat zij hun huur niet kunnen betalen.

Sociale en private verhuurdersorganisaties hebben aangegeven dat 0,5 tot 2 procent van hun huurders zich heeft gemeld voor hulp. In ruim driekwart van de gevallen heeft de verhuurder inmiddels maatregelen getroffen om deze huurders tegemoet te komen, schrijft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer blijft het oneens met de minister en wil haar hierover dinsdagmiddag voor de derde keer aan de tand voelen. De senaat vindt het maatwerk waartoe Ollongren bij de verhuurders had aangedrongen, niet genoeg. De senaat wil dat ze de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli voor iedereen opschort. Een meerderheid van de senaat, waar de coalitiepartijen in de minderheid zijn, heeft daartoe twee keer een motie aangenomen.

Ollongren is tegen de huurbevriezing, omdat de verhuurders dan in totaal meer dan 400 miljoen euro mislopen. Dat geld hebben ze nodig voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Maatwerk biedt volgens haar uitkomst. Ze roept mensen op die in de knel komen, zich te melden.



Huurbetalingen uitgesteld

Afhankelijk van de betalingsproblemen en de omstandigheden van de huurder zijn huurbetalingen uitgesteld of kregen huurders tijdelijk korting op hun huur. In 5 procent van de gevallen is de huur verlaagd. Ook worden mensen begeleid naar een woning die beter bij hun nieuwe financiële situatie past. Ongeveer 80 procent van de verhuurders is bij de koepelorganisaties aangesloten.

De Woonbond vindt alleen kijken naar huurders die nu de huur niet kunnen betalen "een vrij nauwe blik". "Al voor de coronacrisis waren voor zo'n 800.000 hurende huishoudens de woonlasten zo hoog dat ze met moeite rondkomen. Die bellen niet allemaal op dat ze de huur niet kunnen betalen, omdat eerder bezuinigd wordt op de sportclub, het verwarmen van de woning en de boodschappen. Door de verwachte negatieve inkomensontwikkeling en de stijgende huur komen meer huurders financieel in de knel", aldus Marcel Trip van de bond.

Volgens Trip hebben huurders geen recht op maatwerk: "Ze kunnen zich dus nergens op beroepen en zijn afhankelijk van de verhuurder." De Woonbond pleit ervoor de verhuurdersheffing, de belasting op sociale huur, dit jaar niet te heffen zodat de huren bevroren kunnen worden.

